Spaanse motorcoureur Rins vervangt Morbidelli bij Yamaha

Alex Rins komt volgend seizoen in de MotoGP uit voor Yamaha. De Spaanse coureur neemt bij het Japanse fabrieksteam de plek in van de Italiaan Franco Morbidelli.

De 27-jarige Rins komt over van LCR Honda, waar hij ploeggenoot is van de Fransman Fabio Quartararo, die in 2021 de wereldtitel behaalde. Rins won zes races in de MotoGP, waaronder dit seizoen in Texas. Momenteel herstelt hij na een operatie aan zijn rechterbeen, dat hij in in juni brak.

“Alex is een tijdje weggeweest uit de MotoGP vanwege de blessure die hij opliep in Mugello, maar we hebben er alle vertrouwen in dat hij volledig herstelt en op snelheid is voor het nieuwe seizoen”, aldus teambaas Lin Jarvis.

Morbidelli eindigde in 2020 als tweede in de WK-stand achter de Spanjaar Joan Mir, maar sindsdien wist hij geen race meer te winnen. Momenteel neemt hij de elfde plek in het klassement in. Jarvis: “Het is jammer dat de afgelopen twee jaar niet zijn verlopen zoals we wilden en hoopten.”