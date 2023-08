Wielerploeg Alpecin meldt mogelijke dopingovertreding Stannard

De internationale wielerunie UCI verdenkt Robert Stannard van Alpecin-Deceuninck van het overtreden van de antidopingreglementen. Dat meldde de Belgische wielerploeg in een verklaring op X, voorheen Twitter. Het zou gaan om overtredingen in 2018 en 2019, drie jaar voordat de 24-jarige Australiër bij de formatie van Mathieu van der Poel kwam.

“Wij respecteren de beslissing van de UCI en zullen ernaar handelen”, schreef Alpecin-Deceuninck. Dit betekent normaliter dat de ploeg Stannard tijdelijk op non-actief zet.

Stannard verklaarde via zijn Australische managementbureau dat hij nooit bewust in de fout is gegaan. “Ik ben door de UCI op de hoogte gebracht dat ik meer dan vier jaar geleden de antidopingregels overtreden heb. Ik heb nooit opzettelijk een verboden middel gebruikt en zal daarom vragen om mijn zaak door te verwijzen naar het antidopingtribunaal”, zei Stannard.

“Ik kijk ernaar uit om mijn verdediging in te dienen en heb er vertrouwen in dat ik mijn carrière gewoon voort zal kunnen zetten. Ik zal de vertrouwelijkheid van de procedure respecteren en zal daarom geen verder commentaar verlenen”, aldus de renner.

Stannard arriveerde in januari 2022 bij Alpecin-Deceuninck. Hij reed eerder voor Mitchelton-Scott, nu Jayco AlUla. De Australiër zat in de selectie van zijn land voor de WK-wedstrijd in Glasgow van komende zondag.