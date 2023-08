Australiër Stannard mist WK wielrennen door voorlopige schorsing

Robert Stannard mist door een voorlopige schorsing de WK wielrennen in Glasgow. De internationale wielerunie UCI verdenkt de 24-jarige Australiër van Alpecin-Deceuninck van het overtreden van de dopingreglementen.

“Helaas, de voorlopige schorsing betekent dat Stannard niet in staat zal zijn zijn om mee te doen aan de WK in Glasgow”, meldde de Australische wielerbond. “We hebben gezien dat Stannard de beschuldigingen van de hand wijst en van plan is in beroep te gaan.”

De Belgische wielerploeg meldde dat het zou gaan om overtredingen in 2018 en 2019, drie jaar voordat de 24-jarige Australiër bij de formatie van Mathieu van der Poel kwam. Stannard liet zelf weten dat hij nooit met opzet of bewust verboden middelen heeft gebruikt en vraagt dat de zaak wordt doorverwezen naar het antidopingtribunaal van de UCI.

De Australische wielerbond heeft nog geen vervanger voor Stannard bekendgemaakt. De wegwedstrijd van de WK in Schotland wordt zondag verreden.