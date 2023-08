Baanrensters met vierde tijd naar eerste ronde teamsprint op WK

De Nederlandse teamsprintsters hebben bij de WK baanwielrennen in Glasgow in de kwalificaties de vierde tijd gerealiseerd. Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw, en Steffie van der Peet lieten de klok stilstaan na 47,049 seconden.

Van de veertien deelnemende landen plaatsten zich er acht voor de eerste ronde. Die wordt donderdagavond verreden. De Oranje-rensters nemen het dan op tegen Nieuw-Zeeland dat goed was voor de vijfde tijd. Dan gaat het om een plaats in de finale of de strijd om het brons. Normaal gesproken komt dan ook Shanne Braspennincx in de baan. Op de teamsprint starten drie rensters van wie er na elke ronde een afvalt. De derde renster zet na drie rondes de tijd.

De vrouwen van Groot-Brittanniƫ waren het snelst. 46,072.

De eerste ronde is rond 20.00 uur (Nederlandse tijd). De strijd om de medailles volgt rond 21.20 uur.