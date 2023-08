Beachvolleybalsters Stam en Schoon onderuit op EK in Wenen

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben op de Europese kampioenschappen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hun achtste finale verloren. Het Nederlandse duo was niet opgewassen tegen het Litouwse tweetal Monika Paulikiene/Aine Raupelyte, 1-2 (16-21 22-20 19-21).

Stam en Schoon wonnen in de poulefase van een Duits en Oostenrijks duo. Het afgelopen weekeinde waren ze nog halvefinalist op het Elite-16-toernooi uit de Pro Tour in Montreal. Dit jaar wonnen ze het Elite16-toernooi in Doha.

Stam en Schoon, in Wenen als tweede geplaatst, golden als kanshebbers voor een medaille.