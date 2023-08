Mohoric houdt nipt leiderstrui in Polen, Cattaneo wint tijdrit

Wielrenner Matej Mohoric staat ook na de voorlaatste etappe van de Ronde van Polen aan de leiding. De Sloveen van Bahrain Victorious kan zich in de relatief vlakke slotrit van vrijdag verzekeren van de eindzege van de etappekoers uit de WorldTour. Mohoric sloeg in de tijdrit in Katowice de aanval van met name João Almeida af. Hij blijft de Portugees in het algemeen klassement minder dan een seconde voor.

De ritzege ging naar de Italiaan Mattia Cattaneo, die zijn eerste overwinning van 2023 boekte. Cattaneo was na 16,6 kilometer 13 seconden sneller dan Almeida. Geraint Thomas uit Wales deed er 14 seconden langer over. Thymen Arensman was de beste Nederlander op de vijftiende plaats.

De Portugees van UAE Team Emirates maakte 12 seconden goed op Mohoric, waardoor er moest worden gekeken naar honderdsten van een seconde wie er aan de leiding gaat. De Sloveen begint aan de slotetappe van Zabrze naar Krakau over 166,6 kilometer met een minieme voorsprong. De Pool Michal Kwiatkowski staat derde op 14 seconden.