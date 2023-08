Teamsprinters openen WK baanwielrennen voor Nederland

Op de openingsdag van de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow komen voor Nederland de teamsprinters in actie. In het Sir Chris Hoy Velodrome zijn de vrouwen het eerst aan de beurt. Een drietal, gekozen uit Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet en Shanne Braspennincx, moet rond 13.00 uur (Nederlandse tijd) een tijd neerzetten in de kwalificaties.

Op de teamsprint starten drie renners van wie er na elke ronde een afvalt. Van de veertien landen plaatsen zich er acht voor de eerste ronde.

Na de vrouwen zijn de mannen aan de beurt met voor Nederland Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. De viervoudig wereldkampioenen, vorig jaar onttroond door Australië, hoeven slechts één keer in actie te komen. Zij gaan vrijdag verder met de eerste ronde en wellicht de strijd om het goud. Voor de vrouwen is het vervolg nog donderdagavond met ook de strijd om de medailles.

In de avond staat bij de mannen de finale op het onderdeel scratch op het programma met voor Nederland Roy Eefting. Die haalde al eens zilver (2019) en brons (2022) op een WK op het niet-olympische onderdeel waarbij na 15 kilometer gesprint wordt om de titel.