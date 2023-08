Teamsprintsters opnieuw vierde op WK baanwielrennen

De Nederlandse teamsprintsters hebben bij de WK baanwielrennen in Glasgow opnieuw naast een medaille gegrepen. Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Shanne Braspennincx verloren de zogenoemde troostfinale van China. Nederland kwam tot een tijd van 46,788, de Chinese vrouwen waren ruim twee tienden sneller.

Het goud ging naar Duitsland, dat in een wereldrecord (45,848) de Britse vrouwen versloeg. Nederland werd vorig jaar ook al vierde.

Nederland had in de kwalificaties met Steffie van der Peet in plaats van Braspennincx ook al de vierde tijd gereden: 47,049. In de eerste ronde verbeterden de Nederlandse rensters zich (46,756) waarmee ze zo’n drie tienden van een seconde sneller waren dan tegenstander Nieuw-Zeeland.

Op de teamsprint starten drie rensters van wie er na elke ronde een afvalt. De derde renster zet na drie rondes de tijd.

De beleving was vorig jaar anders. Door een administratieve fout van de Nederlandse begeleiding moest in Saint-Quentin-en-Yvelines de frisse Van de Wouw op het laatste moment haar plaats afstaan aan Van der Peet, die onvoorbereid de fiets op moest. Nederland verloor van Groot-Brittannië met een verwaarloosbaar verschil van acht duizendsten. Bondscoach René Wolff, inmiddels vertrokken bij wielerbond KNWU, nam de schuld van het verkeerd doorgeven van de namen aan de jury op zich.

Bij de rensters was er vooral frustratie. Een jaar eerder misten ze de WK zelfs als regerend Europees kampioenen. Destijds vond de KNWU vanwege corona het niet verantwoord wedstrijden om de Nations Cup te rijden in Hongkong en Cali. De internationale bond UCI hield zich strikt aan de regels. Die schrijven voor dat continentale kampioenen alleen welkom zijn op de WK als hun land heeft voldaan aan de eis om aan ten minste een wedstrijd uit de Nations Cup te hebben deelgenomen.