WK wielrennen op de weg 2028 in Abu Dhabi

De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg worden in 2028 gehouden in Abu Dhabi. Dat heeft de internationale wielrenunie UCI besloten tijdens een congres in Glasgow. Daar wordt momenteel een zogenoemd super-WK gehouden met vrijwel alle wielerdisciplines.

Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, huisvest een jaar later ook de WK baanwielrennen.

De WK op de weg waren een keer eerder in het Midden-Oosten. In 2016 werd de Slowaak Peter Sagan wereldkampioen in Qatar. Volgend jaar wordt in Z├╝rich om de regenboogtruien gereden, het jaar erop is de wereldtitelstrijd voor het eerst in Afrika, in Rwanda.