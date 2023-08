Atlete Nadine Visser is vrijdag bij internationale wedstrijden in Bern als vierde geƫindigd op de 100 meter horden. Ze deed dat in haar beste tijd dit seizoen tot nu toe, 12,65. De Zwitserse Ditaji Kambundji won in 12,47.

Visser, in voorbereiding op de wereldkampioenschappen in Boedapest, had zich met een tijd van 12,66 gekwalificeerd voor de finale. Ze bleef daarmee twee keer onder de olympische limiet van 12,77 voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.