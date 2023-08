Canadese provincie wil Commonwealth Games niet organiseren

De provincie Alberta in Canada heeft zijn steun voor een mogelijk bid om de Commonwealth Games van 2030 te organiseren ingetrokken. Het besluit van de provincie komt ruim twee weken nadat de Australische deelstaat Victoria zich had teruggetrokken als gastheer van de Commonwealth Games in 2026.

De vorige Commonwealth Games, waar sporters uit Groot-Brittanniƫ en de voormalige Britse koloniƫn aan meedoen, waren in 2022 in Birmingham. Die Engelse stad stapte in nadat Zuid-Afrika de organisatie was ontnomen van het evenement dat ook wel de Gemenebestspelen wordt genoemd. De Australische staat Victoria bood zich vorig jaar aan als organisator voor 2026 nadat geen enkel land interesse toonde, maar trok dat aanbod alsnog in vanwege de te hoge kosten.

De minister van toerisme en sport van Alberta, Joseph Schow, laat weten dat de organisatie niet in het belang van de belastingbetalers van de provincie is. Volgens Schow kunnen de kosten oplopen tot 2,68 miljard Canadese dollar (1,83 miljard euro). “Door het sponsormodel en de beperkte inkomsten uit uitzendrechten zou 93 procent van die kosten en risico’s terechtkomen bij belastingbetalers”, legde hij uit.

Canada was vier keer eerder gastheer van de Commonwealth Games, de laatste keer in 1994.