Merlier blijft in laatste rit Ronde van Polen De Kleijn net voor

De Belgische renner Tim Merlier heeft de zevende en laatste etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De renner van Soudal Quick-Step, die ook al de eerste rit had gewonnen, was in Krakau de beste in een massasprint. Hij bleef de Nederlander Arvid de Kleijn (Tudor) net voor. De eindzege ging naar de Sloveen Matej Mohoric, die de Portugees João Almeida een seconde voorbleef in het algemeen klassement.

“We waren gemotiveerd om er hier een hattrick van overwinningen van te maken en ik ben trots dat ik het heb kunnen afmaken. Het was opnieuw een zenuwslopende finale, maar het team was geweldig en hield me vooraan en altijd in een goede positie”, zei Merlier (30).

“Bert Van Lerberghe deed een sterke lead-out, en hoewel ik van ver moest komen, kon ik de snelheid tot aan de streep vasthouden. Ik ben nog steeds niet in mijn beste vorm, dus om hier twee overwinningen te behalen tegen enkele sterke sprinters geeft me veel vertrouwen voor mijn volgende races.” Achter Merlier en De Kleijn eindigde Fernando Gaviria als derde.

Het peloton werd ruim 7 kilometer voor de finish opgeschrikt door een valpartij. Ook de Pool Michal Kwiatkowski was daarbij betrokken.

Vorig jaar werd de Ronde van Polen gewonnen door de Brit Ethan Hayter.

Zondag wordt in Glasgow gestreden om de wereldtitel op de weg.