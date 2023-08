Nederlandse compoundschutters pakken brons op WK

De Nederlandse compoundschutters hebben op het wereldkampioenschap handboogschieten in Berlijn brons behaald. Mike Schloesser, Sil Pater en Jay Tjin-A-Djie versloegen in de strijd om de derde plek het Zuid-Koreaanse team. Het werd 235-231. Compound is geen olympische discipline.

Later op vrijdag strijdt Nederland bij de gemengde teams ook om het brons op de compound. Daarna is het de beurt aan de Nederlandse vrouwenploeg op de recurve, een discipline die wel olympisch is. Laura van der Winkel, Gaby Schloesser en Quinty Roeffen staan in de halve finale.

De mannenploeg verloor op het onderdeel recurve in de kwartfinale met 5-4 van Turkije.