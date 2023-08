Opnieuw zilver baanrenster Van der Duin op scratch bij WK

Maike van der Duin is bij de WK baanwielrennen in Glasgow opnieuw als tweede geëindigd op het onderdeel scratch. De 21-jarige wielrenster uit Assen moest alleen de Amerikaanse Jennifer Valente voorlaten. De Nieuw-Zeelandse Michaela Drummond werd derde. Scratch is een wedstrijd over veertig rondes (10 kilometer).

Van der Duin moest zich ruim twee weken geleden nog afmelden voor de Tour de France vanwege een coronabesmetting. Die gooide ook haar voorbereiding op de WK overhoop. Vorig jaar pakte Van der Duin net als in 2021 zilver op scratch. Ze maakte vooral indruk met de zilveren plak op het omnium, de olympische meerkamp. Daarop komt ze later in het toernooi ook nog in actie.

Van der Duin kon goed leven met zilver. “Vorige week lag ik nog ziek op de bank. Als je me toen had gezegd dat ik hier nu met zilver zou staan had ik je voor gek verklaard”, vertelde ze na de huldiging. “De voorbereiding was verre van ideaal. We hebben van dag tot dag bekeken hoe ik me voelde. Samen met Nick (Stöpler, bondscoach) en mijn trainer hebben we er het beste van gemaakt. Ik hoop nog te groeien in het toernooi, ik blijf hongerig.”

Van der Duin laat de afvalkoers schieten en gaat zich nu op het omnium richten.