Beachvolleyballers Luini en De Groot stunten in kwartfinales EK

Beachvolleyballers Leon Luini en Yorick de Groot hebben de halve finales bereikt op het Europees kampioenschap in Wenen. Het Nederlandse duo zorgde voor een stunt door de regerend wereldkampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen in drie sets te verslaan: 16-21 21-14 15-12.

Mol en Sørum zijn naast wereldkampioen ook de regerend olympisch kampioen en wonnen het EK al vier keer eerder. Ze wonnen de eerste set met 21-16. In de tweede set liepen Luini en De Groot uit naar een ruime voorsprong en hielden die goed vast. In de beslissende derde set hadden de Nederlanders al snel een marge. Ze kregen op 14-9 vijf matchpoints en sloegen op de derde toe.

In de halve finale zondag nemen Luini en De Groot het op tegen Sergiy Popov en Eduard Reznik uit Oekraïne.

Luini en De Groot zijn de enige Nederlandse beachvolleyballers die nog in het toernooi zitten in de Oostenrijkse hoofdstad. Eerder zaterdag verloren Matthew Immers en Steven van de Velde hun kwartfinale van de Italianen Paolo Nicolai en Samuele Cottafava. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen waren al in de achtste finales uitgeschakeld.