Griekspoor treft Duitser Zverev op masterstoernooi Toronto

Tallon Griekspoor neemt het op het masterstoernooi van Toronto in de eerste ronde op tegen de Duitser Alexander Zverev. Dat heeft de loting van het tennistoernooi in de Verenigde Staten bepaald.

Griekspoor is momenteel nog actief op het toernooi van Washington. Daar speelt de nummer 37 van de wereldranglijst later zaterdag (plaatselijke tijd) in de halve finale tegen de als eerste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz.

In Toronto is Zverev, winnaar van vijf masterstoernooien, als dertiende geplaatst. De 27-jarige Griekspoor is ongeplaatst. De Spanjaard Carlos Alcaraz is als eerste geplaatst en Daniil Medvedev uit Rusland is de nummer 2 van de plaatsingslijst. Het toernooi wordt gespeeld van 7 tot en met 13 augustus.