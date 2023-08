Lavreysen door, Hoogland uitgeschakeld op sprint bij WK baan

Harrie Lavreysen is bij de WK baanwielrennen doorgedrongen tot de kwartfinales van het sprinttoernooi. De titelverdediger en viervoudig wereldkampioen moest het in de achtste finales opnemen tegen de Australiƫr Matthew Glaetzer, die in 2018 in Apeldoorn de wereldtitel veroverde. Lavreysen haalde het net.

Jeffrey Hoogland strandde in de achtste finales. Hij verloor van Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago.

Hoogland won vrijdag al wel het goud op de teamsprint, samen met Lavreysen en Roy van den Berg. Hij komt dinsdag weer uit op de kilometer tijdrit en de keirin.

Het sprinttoernooi gaat zondag verder.