Van de Wouw naar kwartfinale keirin op WK baanwielrennen

Hetty van de Wouw heeft bij de WK baanwielrennen in Glasgow de kwartfinales bereikt op het onderdeel keirin. Van de Wouw, afkomstig uit Kaatsheuvel, finishte op de piste van de Sir Chris Hoy Velodrome in haar heat als tweede achter de Duitse titelverdedigster Lea Sophie Friedrich. De beste twee rensters per heat gaan rechtstreeks naar de volgende ronde die op zondag wordt verreden.

Steffie van der Peet redde het in haar heat net niet. Ze werd derde en komt zaterdag nog een keer in actie in de herkansingen.

Bij keirin worden zes rensters eerst op gang gebracht door een voor hen rijdende brommer. Als die uit de baan is verdwenen, sprinten zij over drie ronden om de winst. Van der Peet veroverde vorig jaar brons op de WK.