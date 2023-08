Baanwielrenster Kopecky opnieuw wereldkampioen op afvalkoers

Lotte Kopecky heeft bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow opnieuw goud behaald op het onderdeel afvalkoers. De titelverdedigster liet met een machtige eindsprint de Fran├žaise Valentine Fortin achter zich. De Amerikaanse Jennifer Valente eindigde als derde. De Nederlandse Marit Raaijmakers speelde een bijrol en werd achttiende.

Kopecky, die ook regerend Europees kampioene is, eindigde een week geleden in de Tour de France Femmes als tweede achter Demi Vollering. Komende week komt ze in Glasgow nog drie keer in actie. Dinsdag doet Kopecky mee aan de puntenkoers, woensdag volgt het omnium en volgende week zondag de wegrit.