Beachvolleyballers Luini en De Groot naar finale van EK

Beachvolleyballers Leon Luini en Yorick de Groot hebben de finale bereikt van het Europees kampioenschap in Wenen. Het Nederlandse duo was in de halve eindstrijd te sterk voor Sergiy Popov en Eduard Reznik uit Oekraïne: 22-20 21-18.

Luini en De Groot stuntten zaterdag in de kwartfinale tegen de regerend wereldkampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen: 16-21 21-14 15-12. Mol en Sørum zijn ook de regerend olympisch kampioenen en wonnen het EK al vier keer.

Luini en De Groot stuiten vanaf 17.45 uur in de finale op de winnaar van de andere halve eindstrijd tussen de regerend Europees kampioenen David Åhman en Jonatan Hellvig uit Zweden en het Italiaanse duo Paolo Nicolai en Samuele Cottafava. De Italianen schakelden in de kwartfinale de Nederlanders Matthew Immers en Steven van de Velde uit.