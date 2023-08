Beachvolleyballers Luini en De Groot onderuit in finale EK

Beachvolleyballers Leon Luini en Yorick de Groot hebben naast de Europese titel gegrepen. Het Nederlandse duo ging in de finale in Wenen met 2-0 onderuit tegen titelverdedigers David Åhman en Jonatan Hellvig uit Zweden. Het werd 21-16 21-18. Åhman en Hellvig zijn in de 31-jarige geschiedenis van het evenement het zesde duo dat het EK twee jaar op rij wint.

Het bereiken van de finale door Luini en De Groot was opmerkelijk. Normaal gesproken vormen de beachvolleyballers geen team. Ze deden in Wenen samen mee vanwege blessures bij hun vaste partners.

Luini en De Groot stuntten zaterdag in de kwartfinale tegen de regerend wereldkampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen: 16-21 21-14 15-12. Mol en Sørum zijn ook de regerend olympisch kampioenen en wonnen het EK al vier keer. Het brons ging naar het Oekraïense koppel Eduard Reznik en Sergiy Popov.

De laatste keer dat een Nederlands koppel goud behaalde bij het EK was in 2018. Sanne Keizer en Madelein Meppelink waren toen de besten. Ook in 2014 en 2012 kroonden Keizer en Meppelink zich tot Europees kampioen. Bij de mannen is het langer geleden dat een Nederlands team goud won op het EK. Reinder Nummerdor en Richard Schuil deden dat drie keer op rij, in 2008, 2009 en 2010.