Wegrace WK wielrennen hervat na actie demonstranten

De wegrace voor beroepsrenners bij de WK wielrennen in Schotland is na een pauze van meer dan drie kwartier hervat. Vier klimaatactivisten hadden zich vastgekleefd aan het asfalt bij een smalle doorgang tussen Edinburgh en Glasgow. De negen renners in de kopgroep en erna het volledige peloton moesten van de fiets.

De BBC meldde dat de actie is opgeÃĢist door This is Rigged, een beweging die eist dat de Schotse regering zich duidelijk uitspreekt tegen alle nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen in Schotland en een duidelijk overgangsplan opstelt voor werknemers in de olie-industrie. Volgens de politie zijn er vijf mensen opgepakt.

Nadat de demonstranten van de weg waren gehaald kon de kopgroep weer vertrekken. Een minuut of acht later stapte ook het peloton weer op de fiets. Er waren 80 kilometer afgelegd. De wegrace, met later een aantal lokale ronden in Glasgow, gaat over 270 kilometer.

Op tv-beelden was te zien dat David Lappartient, de voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, zich bij de renners meldde. Veel coureurs hadden plaatsgenomen in auto’s in afwachting van een vervolg. Zij zetten nu weer koers richting Glasgow.