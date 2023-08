Griekspoor verheugt zich op finale tegen Evans in Washington

Tallon Griekspoor verheugt zich op zijn eerste finale op een zogenoemd ATP 500-toernooi. De beste tennisser van Nederland bereikte de eindstrijd in Washington door bij de laatste vier Taylor Fritz in drie sets te verslaan. Dan Evans, de mondiale nummer 30, is zondag de tegenstander.

“Ik heb er heel veel zin in. Ik heb twee keer van Evans verloren, maar op dat moment was ik een heel andere speler dan nu”, zei de 27-jarige Griekspoor na het bereiken van de eindstrijd.

Dat beide duels met Evans vorig jaar – en dus niet zo gek lang geleden – plaatsvonden, geeft aan over hoeveel zelfvertrouwen Griekspoor momenteel beschikt. In september moest hij in de Daviscup zijn meerdere erkennen in de Brit en een maand later in Antwerpen opnieuw. Beide duels werden op een indoorbaan gespeeld.

“Het zal sowieso een battle worden. Ik kijk ernaar uit hem in deze vorm te verslaan. Ik heb er onwijs veel zin. Veel spelers klagen deze week over de zware omstandigheden en dat ze de ballen moeilijk ‘weg’ krijgen, maar ik heb daar weinig moeite mee en serveer al de hele week sterk.”

Griekspoor gaat richting de mondiale top 20 en bezet nu virtueel de 26e plaats. Mocht hij het toernooi winnen, dan gaat hij naar plek 21.

In 2001 haalde Sjeng Schalken ook de finale in de Amerikaanse hoofdstad. Hij verloor toen van de Amerikaan Andy Roddick.