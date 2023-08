Harrie Lavreysen is weer een stap dichter bij een vijfde wereldtitel sprint op de WK baanwielrennen in Glasgow. De 26-jarige Brabander versloeg in de kwartfinales de Australiƫr Matthew Richardson in twee heats.

Het was een herhaling van de WK-finale van vorig jaar in Saint-Quentin-en-Yvelines. Daar werd Lavreysen, ook de olympisch kampioen, voor de vierde keer op rij wereldkampioen op de sprint.