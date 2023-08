Van de Wouw bij WK baanwielrennen naar finale keirin

Hetty van de Wouw heeft zich bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow geplaatst voor de finale. De Nederlandse eindigde in haar halve finale als derde. Dat was precies voldoende. De finale is later op zondag (20.57 uur Nederlandse tijd).

Steffie van der Peet strandde in de halve eindstrijd. De baanwielrenster, die vorig jaar nog brons behaalde bij de WK, kwam niet verder dan de vijfde plek.

Bij keirin worden zes rensters eerst op gang gebracht door een voor hen rijdende brommer. Als die uit de baan is verdwenen, sprinten zij over drie ronden om de winst.