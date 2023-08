Van der Peet en Van de Wouw naar halve finales keirin op WK baan

Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw zijn bij de WK baanwielrennen in Glasgow doorgedrongen tot de halve finales van de keirin.

Van der Peet finishte in haar heat als tweede achter de Duitse titelverdedigster Lea Sophie Friedrich. De Britse Emma Finucane kwam ten val door toedoen van de Japanse Mina Sato.

Ook Van de Wouw werd tweede in haar kwartfinale. Alleen de Colombiaanse Martha Bayona Pineda finishte voor haar.

De vrouwen rijden om 19.13 uur (Nederlandse tijd) de halve finales, later op de avond volgt de strijd om de medailles.

Bij keirin worden zes rensters eerst op gang gebracht door een voor hen rijdende brommer. Als die uit de baan is verdwenen, sprinten zij over drie ronden om de winst. In de kwartfinales was een plaats bij de eerste vier genoeg voor een vervolg. Van der Peet veroverde vorig jaar brons op de WK.