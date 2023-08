Van der Poel dacht na val even dat hij zege kon vergeten

Mathieu van der Poel dacht zondag na zijn val in de wegwedstrijd op de WK wielrennen in Glasgow even dat hij de titel kon vergeten. Dat zei de eerste Nederlandse winnaar sinds Joop Zoetemelk in 1985 in een eerste reactie.

“Voor een moment dacht ik dat het over was”, aldus Van der Poel. “Voor mijn gevoel nam ik geen onnodige risico’s. Het was glad vandaag, op meerdere momenten. Dat maakte het moeilijk. Als de val mij de wereldtitel had gekost, had ik een aantal dagen niet kunnen slapen.”

Van der Poel stapte na zijn val, met meerdere verwondingen, weer op de fiets. Zijn voorsprong op zijn achtervolgers werd vervolgens alleen maar groter.

De Nederlander reed 22 kilometer voor de finish weg. “Ik wist dat op dat punt een van de moeilijkste momenten van de wedstrijd was aangebroken. Ik voelde me nog sterk en ik merkte dat anderen op hun limiet zaten. Toen niemand volgde, kreeg ik vleugels”, aldus Van der Poel. “Dit is misschien wel de grootste overwinning uit mijn loopbaan. De WK is zo’n grote wedstrijd. Deze ontbrak nog op mijn lijst. Deze overwinning voelt ook wel als revanche voor vorig jaar.”

In Wollongong stapte de Brabander toen na 30 kilometer af. Van der Poel had in de nacht voor de wedstrijd enkele uren op het politiebureau doorgebracht na een aanvaring in het hotel met enkele kinderen die hem met lawaai op de gang hadden wakker gehouden.