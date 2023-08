Wegrenners strijden om wereldtitel op super-WK in Glasgow

Op een veelbesproken parcours rijden de beroepsrenners zondag hun wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Glasgow. Er is al veel gemopperd over de lokale ronde in de Schotse stad, die na een aanloop van ruim 120 kilometer vanuit Edinburgh tien keer moet worden gereden.

Over 14,3 kilometer krijgen de renners meer dan veertig bochten en een aantal korte klimmetjes voorgeschoteld. Nederland heeft met Mathieu van der Poel een van de favorieten. Dylan van Baarle is de andere kopman van de ploeg die onder leiding staat van bondscoach Koos Moerenhout. Het is 38 jaar geleden dat een Nederlandse wielrenner de titel pakte bij de mannen. Joop Zoetemelk deed dat op 38-jarige leeftijd.

In Glasgow zal vooral worden gekeken naar de Belgen, die met titelverdediger Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Philipsen drie kanshebbers denken te hebben. De mannen starten om 10.30 uur (Nederlandse tijd) en de finish wordt verwacht rond 17.00 uur.

Op het zogenoemde super-WK, met vrijwel alle fietsdisciplines, gaat het baantoernooi verder met de kwartfinales op de sprint bij de mannen. Titelverdediger Harrie Lavreysen neemt het rond 14.00 uur op tegen de Australiƫr Matthew Richardson, een herhaling van de WK-finale van vorig jaar.

Voor de vrouwen zijn om 13.00 uur de kwartfinales van de keirin met Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet. Later op de dag volgen de halve finales en de strijd om de medailles.

Vincent Hoppezak komt uit op het omnium, terwijl namens Nederland Marit Raaijmakers start in de afvalkoers.