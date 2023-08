Zege Spanjaard Espargaro in MotoGP op Silverstone

Aleix Espargaro heeft op het circuit van Silverstone de Britse MotoGP gewonnen. De Spanjaard hield de Italiaanse wereldkampioen Francesco Bagnaia achter zich. Brad Binder uit Zuid-Afrika finishte als derde.

Bagnaia breidde zijn voorsprong in het algemeen klassement verder uit, tot 41 punten. Zijn belangrijkste uitdager en landgenoot Marco Bezzecchi kwam ten val.

“Ik voelde me super”, aldus Espargaro, die vanaf de twaalfde plek was gestart. De Aprilia-coureur zorgde er met zijn zege voor dat de Britse MotoGP opnieuw een andere winnaar kreeg. Dat is al sinds 2013 het geval. Voor Espargaro is het zijn tweede overwinning in de MotoGP.