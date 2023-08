Baanrenner Lavreysen voor vijfde keer op rij wereldkampioen sprint

Harrie Lavreysen is bij de WK baanwielrennen in Glasgow voor de vijfde keer op rij wereldkampioen sprint geworden. In de finale rekende de 26-jarige Brabander in twee heats af met Nicholas Paul, een twee jaar jongere sprinter uit Trinidad en Tobago.

Olympisch kampioen Lavreysen verloor in 2018 op de sprint voor het laatst op een WK. In Apeldoorn, zijn huidige woonplaats, werd hij al in de achtste finales uitgeschakeld door de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins. Sindsdien won hij drie keer een WK-finale tegen landgenoot Jeffrey Hoogland, terwijl hij vorig jaar de Australiër Matthew Richardson kansloos liet.

Eerder dit toernooi herstelde hij met Roy van den Berg en Hoogland al de hegemonie op de teamsprint, die vorig jaar na vier wereldtitels op rij was onderbroken door Australië. Er volgt nog een optreden op de keirin.

Waar het op de teamsprint vorig jaar haperde en dit jaar de titel ternauwernood werd heroverd, is Lavreysen op de individuele sprint nog steeds een klasse apart. In het weekend werden de Australiërs Matthew Glaetzer, een oud-wereldkampioen, en Richardson haast achteloos opzijgezet.

In tegenstelling tot zijn sprintmaatje Hoogland, die na de Spelen van Tokio bewust wat afstand nam en onder meer een gekocht huis opknapte, heeft Lavreysen nooit de behoefte gehad even de zinnen te verzetten. Wel rondde hij zijn bachelor bedrijfskunde af en hoopt hij in drie jaar (“een rustig tempo”) zijn master te behalen. “Ik vind het gewoon mooi, geniet echt van die sprintwedstrijden. Ik word niet verzadigd, ook niet omdat er niet zo veel wedstrijden zijn.”

Lavreysen bezit nu dertien wereldtitels. Nog eentje en hij evenaart de Franse recordhouder Arnaud Tournant. Dinsdag begint voor hem de keirin. Woensdag kan nummer veertien worden binnengehaald. Hij is er niet zo mee bezig. Wel kent hij zijn Nederlandse voorganger Piet Moeskops, die in de jaren 20 van de vorige eeuw vijf keer wereldkampioen sprint werd. Lavreysen heeft hem bijgehaald. “Dat vind ik wel mooi.”