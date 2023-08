Büchli na twee valpartijen vierde op afvalkoers WK baan

Matthijs Büchli is bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow als vierde geëindigd op de afvalkoers. De Nederlander, een voormalig sprinter, kwam in de race twee keer ten val. De winst was voor de Brit Ethan Vernon, die de Canadees Dylan Bibic in de sprint van de twee overgebleven renners versloeg. Het brons was voor de Italiaanse titelverdediger Elia Viviani.

Bij de afvalkoers rijden 24 renners een wedstrijd waarbij om de twee ronden de laatste renner de piste moet verlaten. Büchli kwam al in de eerste ronde ten val. Dat overkwam hem met nog acht renners in de baan nog een keer. Na een val mag een renner terugkeren in koers.

Büchli (30) reed zijn eerste duuronderdeel ooit op een WK. Hij was voorheen sprinter met onder meer olympisch zilver in 2016 op het onderdeel keirin. Ook maakte hij deel uit van de teamsprint op de Spelen van Tokio, waar hij één race als stand-in voor Jeffrey Hoogland fungeerde.