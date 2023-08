Finale van Griekspoor in Washington stilgelegd wegens bliksem

De finale van het ATP-toernooi van Washington tussen Tallon Griekspoor en de Brit Dan Evans is stilgelegd wegens onweer. Griekspoor heeft de eerste set met 7-5 verloren en in de tweede set staat het 2-2. Er is een uur en een kwartier gespeeld.

Bij 2-1 in de tweede set in het voordeel van Evans ging het zacht regenen in de Amerikaanse hoofdstad. Umpire Mohamed Lahyani besloot aanvankelijk dat er door getennist kon worden, maar na bliksem werd besloten de partij stil te leggen.

Griekspoor (27) speelt zijn derde ATP-finale van 2023. Hij won dit jaar al de toernooien in het Indiase Pune en in Rosmalen.