Griekspoor na ‘heel goede week’ naar hoogste plek wereldranglijst

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst bereikt. De 27-jarige Noord-Hollander stijgt dankzij het halen van de finale op het ATP-toernooi van Washington naar de 26e plaats, elf plekken hoger dan vorige week. Griekspoor moest de titel in de Amerikaanse hoofdstad aan de Brit Dan Evans laten.

“Het was een heel goede week, alleen niet het einde en het resultaat waar je op hoopt”, zei Griekspoor na zijn nederlaag in twee sets (7-5 6-3). “Op dit moment is het balen, maar het is niet anders. Het is niet dat ik een slechte partij speelde, Dan deed het gewoon erg goed. Hij heeft weinig ballen gemist en volgens mij maar vier of vijf ‘unforced errors’ geslagen. Dan verdien je het om te winnen. Maar het geeft uiteraard meer vertrouwen als je pas in de finale verliest dan al in de eerste ronde.”

Griekspoor won dit jaar al twee ATP-toernooien, in Pune en Rosmalen. Na zijn zege in juni op het Nederlandse grastoernooi steeg hij op de wereldranglijst naar de 29e plaats, zijn hoogste positie tot dan toe. Mede door een vroege uitschakeling op Wimbledon zakte Griekspoor daarna weer wat weg. Dankzij de punten die hij in Washington verdiende, heeft de tennisser nu zijn persoonlijk beste klassering weer verbeterd.

Griekspoor reist nu door naar Canada, waar hij deze week meedoet aan het masterstoernooi van Toronto. Hij treft in de eerste ronde de Duitser Alexander Zverev, de nummer 16 van de wereld. “Ik heb niet veel tijd om me voor te bereiden, we gaan zien hoe het daar gaat. Waarschijnlijk moet ik binnen 36 uur weer spelen. Dat betekent nu rusten en dan zo snel mogelijk die kant op. Hopelijk kan ik daar een goed toernooi draaien.”