Hoole ook komende twee jaar bij wielerploeg Lidl-Trek

Wielrenner Daan Hoole blijft tot en met 2025 bij Lidl-Trek. De 24-jarige Zuid-Hollander rijdt sinds augustus 2021 bij de ploeg die toen nog Trek-Segafredo heette.

Volgens ploegbaas Luca Guercilena past Hoole in het team voor de klassiekers en in de sprinttrein. “We kijken ernaar uit om te zien hoe hij zich nog verbetert in de komende jaren.”

“Ik ben heel blij dat ik nog twee jaar rijd voor Lidl-Trek”, zegt Hoole. “Ik heb echt genoten van mijn eerste twee jaar. Voor de toekomst wil ik alle aspecten van het wielrennen nog verder ontwikkelen, maar vooral mijn tijdrit. Ik heb jongens graag geholpen om races te winnen, maar in de komende twee jaar wil ik zelf ook met de handen in de lucht over de streep komen. Ik denk dat dit voor mij de beste plek is om dat te kunnen doen.”

De Amerikaanse wielerploeg verlengde ook de contracten van Amerikaans kampioen Quinn Simmons tot en 2026 en van de Luxemburger Alex Kirsch en de Belgen Edward Theuns en Otto Vergaerde tot en met 2025.