Springruiters Van der Vleuten, Smolders, Vrieling en Greve naar EK

Springruiters Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, Jur Vrieling, Willem Greve en Kars Bonhof vertegenwoordigen Nederland eind deze maand op het Europese kampioenschap. Bondscoach Jos Lansink heeft de vijf ruiters aangewezen voor het evenement dat van 30 augustus tot en met 3 september plaatsvindt in Milaan.

Van der Vleuten start met O’Bailey vh Brouwershof. Smolders komt met Uricas v/d Kattevennen aan de start, waarmee hij recent de Grote Prijs van Riesenbeck en St. Gallen won. Aan de combinatie van Jur Vrieling en Long John Silver 3 N.O.P. is niets veranderd ten opzichte van het WK in Herning. Willem Greve rijdt met Highway M TN waarmee hij de Grote Prijs van Rotterdam won, Bonhof met Hernandez TN. Bonhof gaat in principe van start als individuele deelnemer en is reserve voor het team.

“Ik kijk er naar uit om met deze ruiters naar het EK af te reizen”, zegt Lansink. “De ruiters zijn gemotiveerd en de paarden zijn in vorm. We zijn vorig jaar al geplaatst voor de Spelen van Parijs. Daarom neemt Maikel O’Bailey vh Brouwershof en Harrie Uricas v/d Kattevennen mee. Het is belangrijk dat deze paarden ook een groot kampioenschap leren lopen. Van hun andere toppaarden weten we dat ze dat kunnen”, blikt Lansink vooruit op het EK.