Tennisser Griekspoor verliest finale in Washington

Het is Tallon Griekspoor niet gelukt zijn derde ATP-titel van het jaar te veroveren. De beste tennisser van Nederland moest in de eindstrijd van het hardcourttoernooi van Washington zijn meerdere erkennen in de Brit Dan Evans. Het werd 7-5 6-3. De partij werd in de tweede set enkele uren onderbroken wegens bliksem.

De 27-jarige Griekspoor pakte begin dit jaar de titel in het Indiase Pune en was in de zomer ook de beste in Rosmalen. Tot de derde titel van 2023 kwam het in de hoofdstad van de Verenigde Staten niet voor Griekspoor, die in de halve eindstrijd nog de als eerste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz had verrast. Het betekende zijn eerste overwinning op een speler uit de mondiale top 10. Fritz is de nummer 9 van de wereld.

De 33-jarige Evans pakte in Washington zijn tweede titel. Begin 2021 was hij de beste op een ATP-toernooi in Melbourne. De Brit klom dankzij zijn toernooizege naar de 21e plaats op de mondiale ranglijst.

Griekspoor, die naar de 26e plek stijgt, reist nu door naar Canada, waar hij de komende dagen meedoet aan het masterstoernooi van Toronto. Daar is de Duitser Alexander Zverev zijn eerste tegenstander.

Griekspoor verloor in de eerste set bij 6-5 zijn servicegame door drie fouten met zijn backhand. Hij had bij 5-4 nog een setpunt weggewerkt met een ace. Bij 2-1 voor Evans in de tweede set werd de partij enkele minuten onderbroken wegens lichte regenval, maar de umpire besloot al snel dat er verder getennist kon worden. Enkele punten later werd na bliksem toch besloten de partij stil te leggen.

Na een lange onderbreking slaagde Griekspoor er niet meer in de partij te doen kantelen. Op matchpoint voor Evans sloeg Griekspoor de bal na een scherpe service van de Brit in het net. De Nederlander had zijn vorige twee duels met Evans, beide afgelopen jaar op een indoorbaan, ook verloren.