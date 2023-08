Van de Wouw en Van der Peet naar eerste ronde sprint op WK baan

Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet hebben zich geplaatst voor de eerste ronde van het sprinttoernooi bij de WK baanwielrennen in Glasgow. Van de Wouw kwam in de kwalificaties over 200 meter tot de twaalfde tijd: 10,695. Van der Peet passeerde de finishlijn na 10,883 seconden: de negentiende tijd.

Het sprinttoernooi gaat nu verder met de eerste ronde. De vier snelste vrouwen in de kwalificaties stromen dinsdag pas weer in in de achtste finales. De snelste was de Britse Emma Finucane: 10,234.

Vorig jaar mocht Van de Wouw de eerste ronde nog overslaan op de WK, nadat ze in 10,416 de derde tijd had gerealiseerd in de kwalificatie.