Van de Wouw verder, Van der Peet eruit op sprint bij WK baan

Hetty van de Wouw heeft de achtste finales bereikt van het sprinttoernooi bij de WK baanwielrennen in Glasgow. Van de Wouw versloeg in de eerste ronde de Japanse Fuko Umekawa. Steffie van der Peet redde het niet tegen de Colombiaanse Martha Bayona Pineda.

Van de Wouw greep zondag net naast de medailles op het onderdeel keirin. In de kwalificaties van het sprinttoernooi reed ze de twaalfde tijd. Vorig jaar was Van de Wouw nog de op twee na snelste vrouw in de kwalificatie en mocht ze de eerste ronde overslaan.

Het sprinttoernooi gaat dinsdag verder. Van de Wouw neemt het dan op tegen tweevoudig wereldkampioene sprint Emma Hinze uit Duitsland.