Vijfde wereldtitel biedt Lavreysen goede lessen voor Spelen

Ook wereldtitel vijf op de sprint bezorgde Harrie Lavreysen waardevolle informatie richting de Olympische Spelen van Parijs. “Ik voel me goed, ben in topvorm, de tegenstanders ook. Het is een mooie generale”, vertelde de 26-jarige baanrenner, die ook in Glasgow veruit de sterkste was. Dinsdag begint hij ook nog aan het keirintoernooi.

Zoals hij vooraf al zei, houdt Lavreysen al zijn activiteiten in voorbereiding op en tijdens de WK bij in wat een blauwdruk moet worden voor volgende zomer. “Ik zie de dingen waar ik aan kan werken en andere dingen die ik zeker niet zal veranderen”, vertelde hij, zonder toelichting uiteraard. De concurrentie luistert mee. Zoals Nicholas Paul, de 24-jarige sprinter uit Trinidad en Tobago, die hij in de finale versloeg. In Glasgow keerde ook oud-bondscoach Hugo Haak terug in een parttime rol als begeleider van Lavreysen. Het zal op zijn wensenlijstje staan voor volgend jaar richting Parijs.

Lavreysen sprak van een “supergoed toernooi” waarin hij het soms toch lastig had. Tegen Jack Carlin bijvoorbeeld, die hem in de halve finales bijna verraste met een aanval onderlangs. De Schot pakte nog het brons. “Ik schrok wel even van hem. En Nicholas, die op anderhalve ronde voor het einde vol aangaat. Ik moest alle zeilen bijzetten om er achteraan te gaan en hem ook nog te passeren.”

“Het is lekker als je weet dat je de snelste bent en je met dat idee de baan opgaat. Maar ik kan niet spelen, ik mag geen fouten maken. Ik probeer me steeds supergoed voor te bereiden, superscherp te staan iedere keer. Als het lukt is dat genieten. Maar ik weet dat ik niet mag verslappen. De rest weet al vijf jaar waar ze op moeten jagen. Ik kijk uit naar de Spelen. Dit toernooi is qua opbouw vrijwel identiek. Het biedt waardevolle informatie. Ik voel me goed en hoop hier nog twee dagen zo door te gaan.”