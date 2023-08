Baanrenner Hoogland met beste tijd naar finale km tijdrit op WK

Jeffrey Hoogland heeft zich bij de WK baanwielrennen met de beste tijd van alle deelnemers gekwalificeerd voor de finale op de kilometer tijdrit. De titelverdediger kwam op de piste van de Sir Chris Hoy Velodrome tot een tijd van 57,971 seconden. Daarmee was hij maar een fractie minder snel dan zijn eigen wereldrecord op zeeniveau: 57,813, gereden eerder dit jaar tijdens de EK in het Zwitserse Grenchen.

Hoogland (30) was de afgelopen twee jaar wereldkampioen op het niet olympische onderdeel. In 2018, op de WK in Apeldoorn, was de geboren Nijverdaller ook al een keer de beste.

De Australiër Matthew Glaetzer was goed voor de tweede tijd, ruim een halve seconde langzamer dan Hoogland, die al goud op zak heeft van de teamsprint.

Roy van den Berg nam voor het eerst deel aan een kilometer tijdrit op een WK. De ‘starter’ van de teamsprinters was goed voor de op een na snelste eerste ronde (18,109, Hoogland: 17,527). Nu moest Van den Berg vier rondes in plaats van één afleggen. Zijn eindtijd van 1.00,530 was niet genoeg voor een plaats bij de eerste acht en kwalificatie: dertiende.

Wanneer Hoogland rond 18.40 uur (Nederlandse tijd) de finale gereden heeft, komt hij ook nog uit in de eerste ronde van de keirin. “Een uitdaging”, noemde hij die combinatie eerder. “Met een beetje pech zit er maar een kwartier tussen.” Hoogland heeft nog geluk: hij start in de vijfde en laatste heat.