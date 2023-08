Baanrenster Raaijmakers bij WK zesde op puntenkoers, titel Kopecky

Marit Raaijmakers is bij de WK baanwielrennen in Glasgow als zesde geƫindigd in de puntenkoers. De 24-jarige baanrenster kwam met 8 punten tekort in de strijd om de medailles op het onderdeel waarbij honderd ronden worden afgelegd met om de tien ronden een sprint om de punten.

De wereldtitel ging naar de Belgische Lotte Kopecky, die na het goud op de afvalkoers haar tweede titel pakte bij deze WK. Kopecky bleef met 39 punten de Australische Georgia Baker 8 punten voor. De Japanse Tsuyaka Uchino greep door de laatste sprint te winnen het brons.