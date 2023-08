Basketballers in EK-kwalificatie tegen Griekenland en Tsjechië

De Nederlandse basketballers nemen het in de kwalificaties voor het EK van 2025 op tegen Griekenland, Tsjechië en Groot-Brittannië.

In het Duitse München gingen in totaal 32 landen in de koker. Deze werden verdeeld over acht groepen van vier. De nummers een, twee en drie van de groepen plaatsen zich voor het EK.

Nederland, de mondiale nummer 45, werd ingedeeld in groep F en treft met Griekenland, de nummer 9 van de wereld, de zwaarste tegenstander. Tsjechië, vorig jaar voor Oranje nog te sterk op het EK, staat twaalfde op de ranking, Groot-Brittannië 48e.

De Europese eindronde wordt van 27 augustus 2025 tot en met 14 september 2025 gehouden in Finland, Letland, Polen en op Cyprus.