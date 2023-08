Griekspoor verliest in Toronto in eerste ronde van Duitser Zverev

Tallon Griekspoor is er na zijn finaleplaats op het toernooi van Washington niet in geslaagd de eerste ronde te overleven op het masterstoernooi van Toronto. De 27-jarige tennisser verloor in twee sets van de als dertiende geplaatste Duitser Alexander Zverev: 6-4 7-6 (3).

Griekspoor begon als de nummer 26 van de wereld aan het masterstoernooi in de Canadese stad. Zverev is momenteel de nummer 16, maar de Duitser stond al eens tweede op de wereldranglijst. Griekspoor had veel moeite om zijn eerste opslagbeurt te winnen, maar slaagde daar ondanks een breakpoint tegen na ruim een kwartier toch in. Een tweede breakpoint op 5-4 benutte Zverev wel en daarmee pakte hij de set.

In de tweede set wonnen beide tennissers aanvankelijk hun opslagbeurten overtuigend. Op 4-3 kreeg Griekspoor een breakpoint tegen, maar wist dat weg te slaan. In de tiebreak kreeg de Duitser op 6-3 drie matchpoints. Hij sloeg na 1 uur en 43 minuten meteen toe.