Havik en Van Schip verrassen met wereldtitel koppelkoers

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip hebben bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Glasgow het goud veroverd op de koppelkoers. Daarmee vormen zij het eerste Nederlandse koppel bij de mannen dat zich wereldkampioen mag noemen. Beiden hadden al wel individueel een wereldtitel op zak.

Nederland kwam uit op 37 punten. Groot-Brittanniƫ pakte met 35 punten het zilver, het brons ging naar Nieuw-Zeeland met 34 punten.

Havik werd vorig jaar wereldkampioen puntenkoers. Van Schip was in 2019 de beste op hetzelfde onderdeel.

De koppelkoers is een olympisch onderdeel waar in een wedstrijd over 200 ronden om de tien ronden wordt gesprint voor punten.