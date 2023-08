Hoogland met bijzonder verhaal naar tweede wereldtitel op WK baan

Een bijzondere avond had voor Jeffrey Hoogland een bijzonder verhaal. Mopperend was hij zaterdag bij de WK baanwielrennen in Glasgow al in de achtste finales van het sprinttoernooi uitgeschakeld. Drie dagen later veroverde de geboren Nijverdaller op de kilometer tijdrit zijn tweede gouden medaille na de winst vrijdag op de teamsprint. “Wat een verhaal hè”, lachte hij na zijn race.

Zaterdag zat hij nog vol vraagtekens. “Ik weet eigenlijk niet wat ik moet vertellen”, zei hij toen. Het werd een verhaal over een vormcrisis, wellicht een gevolg van anderhalf jaar bewust niet optimaal met zijn sport bezig zijn. In februari pikte hij de draad maar weer op, maar een blessure deed hem in de zomer weer terugvallen. “En er zit ook wel een waarheid in. Er is qua power werk aan de winkel. Ik zat oprecht in de put na de sprint.”

Maar zie, op de kilometer reed hij in de ochtenduren bijna zijn eigen record op zeeniveau uit de boeken, in de avonduren volgde de bevestiging met zijn vierde wereldtitel op het niet-olympische onderdeel. “Het was gewoon goed. Na de sprint had ik een rotavond, maar opgeven is geen optie. Ik maak het toernooi gewoon af, dacht ik. Daar word je sterker van. Bovendien, opgeven zit niet in me. En nu heb ik dus twee wereldtitels, best bijzonder toch?” Dinsdagavond plaatste hij zich ook moeiteloos voor de kwartfinales van de keirin. Dat toernooi gaat woensdag op de slotdag van de WK verder.