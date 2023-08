Lavreysen bij WK via herkansingen naar kwartfinales keirin

Harrie Lavreysen heeft zich bij de WK baanwielrennen in Glasgow via de herkansingen geplaatst voor de kwartfinales op het onderdeel keirin. De 26-jarige titelverdediger was duidelijk de sterkste in zijn herkansingsheat en kan zich opmaken voor de kwartfinales woensdag.

Lavreysen, drievoudig wereldkampioen op dit onderdeel, finishte eerder in de avond slechts als derde in zijn heat, waardoor hij naar de herkansingen moest. Alleen de eerste twee renners waren rechtstreeks verzekerd van een vervolg. Jeffrey Hoogland, die kort ervoor de wereldtitel op de kilometer had veroverd, plaatste zich in zijn heat wel meteen voor de kwartfinales.

Tijmen van Loon plaatste zich ook voor de kwartfinales. De 22-jarige baanrenner werd tweede in zijn herkansingsheat achter de Fransman S├ębastien Vigier en dat was voldoende.

Bij keirin worden vier, vijf of zes renners eerst op gang gebracht door een voor hen rijdende brommer. Als die uit de baan is verdwenen, sprinten zij over drie ronden om de winst.