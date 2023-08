Mountainbiker Vader mist WK door ziekte

Milan Vader zal niet deelnemen aan de WK mountainbike. De 27-jarige Zeeuw heeft zich ziek moeten afmelden, meldt wielerbond KNWU. Vader was tiende op de olympische cross-country in 2021.

In april 2022 kwam hij op de weg zwaar ten val in de Ronde van Baskenland. Sindsdien heeft hij zijn vertrouwde niveau op de mountainbike niet meer gehaald.

Mathieu van der Poel is nu de enige Nederlandse deelnemer bij de mannen. Het is nog niet bekend of hij donderdag in de shortrace uitkomt. Zaterdag is de cross-country waarin hij zich wil kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs 2024.