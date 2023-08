Nederland op mixed relay WK wielrennen zevende, titel Zwitsers

De Nederlandse ploeg is bij de WK wielrennen in Glasgow als zevende geëindigd op de mixed relay. Dat is een soort ploegentijdrit waarbij eerst drie mannen en aansluitend drie vrouwen een parcours van ruim 20 kilometer afleggen.

Het goud was voor de wielrenners van Zwitserland, die de wereldtitel op dit onderdeel van 2022 met succes verdedigden. Ze bleven met een tijd van 54.16 minuten ondanks een val van Marlen Reusser Frankrijk 7 seconden voor. Duitsland pakte het brons.

Namens Nederland kwamen Tim van Dijke, Jos van Emden, Daan Hoole, Loes Adegeest, Riejanne Markus en Shirin van Anrooij in actie. Van Dijke verving zijn broer Mick, die zondag in de wegrace ten val was gekomen. Markus werd op het laatste moment ingezet omdat Lorena Wiebes niet fit bleek. Hoole kwam bij de mannen ten val. Markus moest Adegeest en Van Anrooij in het tweede deel laten gaan. Die kwamen over de finish in 55.59 minuten.