Nederlanders in actie op weg en baan bij WK wielrennen

De Nederlandse renners komen op de zesde dag op de baan en op de weg in actie bij de WK wielrennen in vrijwel alle disciplines, die in Glasgow worden gehouden. Op de plek waar Mathieu van der Poel zondag de wereldtitel veroverde, eindigt nu de mixed relay, een gemengde ploegentijdrit.

Het is een jong onderdeel dat bij de eerste editie, in 2019 in het Britse Harrogate, nog werd gewonnen door Nederland. Dat succes kreeg geen vervolg, al werd de Oranje-ploeg in 2021 nog wel een keer tweede. Dit jaar bestaat de selectie uit Tim van Dijke, die zijn zondag in de wegrace gevallen broer Mick vervangt, Jos van Emden, Daan Hoole, Loes Adegeest, Shirin van Anrooij en Lorena Wiebes. Eerst starten de mannen. Na 20,15 kilometer worden zij afgelost door de vrouwen die hetzelfde rondje door Glasgow afleggen.

Op de baan komt Hetty van de Wouw om 13.30 uur uit tegen de Duitse Emma Hinze in de achtste finales van het sprinttoernooi. Op de kilometer tijdrit proberen Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zich te kwalificeren voor de finale, die ’s avonds wordt verreden. Dan begint ook de keirin, met nogmaals Hoogland en Harrie Lavreysen. Voor de vrouwen staat de puntenkoers (Marit Raaijmakers) op het programma, terwijl Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik namens Nederland uitkomen op de koppelkoers.