Rus boekt op Gran Canaria vijftigste overwinning van het jaar

Arantxa Rus heeft na het winnen van haar eerste WTA 250-toernooi, eind vorige maand in Hamburg, haar zegereeks voortgezet. Op Gran Canaria versloeg de Nederlandse tennisster in de eerste ronde van het ITF-toernooi de Hongaarse Timea Babos met 7-5 6-2.

De 32-jarige Rus boekte bovendien alweer haar vijftigste overwinning van het jaar. In het hele vorige seizoen kwam Rus tot 46 zeges. Dit jaar won de Nederlandse ook al de kleinere toernooien in La Bisbal d’Emordà, Den Haag, Contrexéville en Anapoima.

Momenteel bezet de Nederlandse de 42e positie op de wereldranglijst, haar hoogste ooit.

Door haar goede prestaties dit jaar is Rus al rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Het grandslamtoernooi in New York begint eind augustus.